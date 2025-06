Roma, fino a 900 euro al mese a chi rischia di perdere casa. Le novità

Intanto, nelle stesse ore sono stati presentati i risultati dei due bandi realizzati dal Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale per acquistare nuove case popolari. Le offerte relative al bando Erp 2023 sono state in tutto di 1.300 unità abitative: 800 libere o in costruzione, parzialmente acquistabili, 400 in fitto passivo, 100 alloggi presenti nel piano sgomberi della Prefettura di Roma. Il bando Erp del 2025, invece, ha prodotto questi risultati: 1.342 case, di cui 1.061 libere e 281 in fitto passivo. Di queste, 1.040 sono state offerte da Enasarco. Vanno inoltre aggiunte le 450 case dell'Inps e quelle in via di realizzazione a Porto Fluviale e a Cardinal Capranica. Il totale degli alloggi è di oltre 2.000. L'offerta degli immobili è distribuita dal II al XV Municipio: soprattutto nel IV, almeno 500 immobili, e a seguire nei Municipi III, VII, X

