Pensioni 2026, dallo stop a Opzione donna ai dubbi su Quota 103

Nei primi tre mesi dell'anno si è ampliato il gender gap sull'importo di pensione: gli assegni con decorrenza nel periodo infatti sono stati in media di 1.237 euro al mese, in lieve aumento sui 1.229 della media del 2024, ma se per gli uomini l'importo medio è aumentato da 1.457 a 1.486 euro, per le donne è diminuito, da 1.033 a 1.011. Il risultato è che se nel 2024 in media l'assegno era inferiore del 29,1% nel primo trimestre 2025 era più basso del 31,97%. Il dato è sui singoli assegni e non sull'intero reddito da pensione che può comprendere più trattamenti e comunque tiene conto del fatto che le donne hanno spesso carriere più frammentate con stipendi mediamente più bassi. E in molti casi le donne non hanno una carriera lavorativa alle spalle o ce l'hanno troppo breve e ricevono solo la pensione ai superstiti o l'assegno sociale con importi chiaramente più bassi

