Ateco 2025, scatta la nuova classificazione attività economiche

Introduzione

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO delle attività economiche, che viene adottata operativamente a partire da oggi, 1° aprile 2025. Il periodo di transizione è stato dato per permettere alle diverse amministrazioni di adeguarsi al sistema. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale. Avrà impatti in numerosi ambiti legati all’IVA. Ecco cosa cambia.