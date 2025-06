Inps, Isee 2025: novità per la precompilata della Dsu. Cosa sapere

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ricorda l'Inps, le Dsu già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione Isee per escludere, sempre nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma. In ogni caso, per l'Assegno unico c'è tempo per presentare il modello aggiornato fino al 30 giugno