Inps, contributi in busta paga per chi posticipa la pensione

Novità in arrivo per i dipendenti che decidono di ritardare l’uscita dal lavoro. Secondo quanto chiarito dall’Inps nella circolare 102 – 2025, coloro che a fine dicembre 2024 hanno maturato i requisiti previsti per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) e scelgono di proseguire l’attività lavorativa possono richiedere al datore di ricevere i contributi previdenziali a proprio carico, pari al 9,19% della retribuzione, direttamente in busta paga. La norma, prevista dall’ultima Legge di Bilancio, estende il riconoscimento dei contributi non imponibili a fini fiscali anche a coloro che alla fine dello scorso anno hanno raggiunto i titoli per la pensione anticipata: almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, oppure 41 anni e 10 mesi per le donne. Come ribadito l’Istituto nazionale di previdenza, resta l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi della quota invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) a suo carico.