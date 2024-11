Influencer, Codice Ateco in arrivo da gennaio 2025. Cosa cambia

Introduzione

Novità nel mondo degli influencer: parte la classificazione Ateco per le loro attività di marketing. L’iniziativa è nata in seno alle associazioni di riferimento per la categoria professionale, Assoinfluencer e Associazione Italiana Content & Digital Creators, che insieme a Confcommercio hanno presentato una proposta a Istat ed Eurostat, poi accolta. Nasce così il codice Ateco 73.11.03