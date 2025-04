Bonus auto, come funzionano e a chi spettano gli incentivi regionali?

Introduzione

I nuovi bonus auto 2025 sarebbero dovuti entrare in vigore già a inizio anno: a fine 2024, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso aveva annunciato che sarebbero stati stanziati 750 milioni di euro, aumentati a un miliardo all’anno dal 2026 al 2030. Tuttavia, al momento, non ci sono incentivi statali per l’acquisto di auto nel 2025, ma soltanto regionali e provinciali: ecco quali sono