Bonus cuneo fiscale e detrazioni 2025 anche per personale scolastico

Le Faq si NoiPa spiegano che le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio. Le rinunce inserite invece dopo questa data avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione. Per verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata iniziale del servizio Gestione benefici fiscali, selezionare Elenco richieste e consultare il campo Rata applicazione associato a ciascuna richiesta registrata. Inoltre, è sempre possibile revocare la rinuncia: lo stesso meccanismo cosente di ripristinare il beneficio in qualsiasi momento nell’anno in corso