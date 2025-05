Bonus mobili 2025, limite di spesa fissato a 5 mila euro. Cosa sapere

L'agevolazione, però, può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia: i lavori devono aver preso il via a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. Inoltre, per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Come ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, "la data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Altra precisazione: la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini - che usufruiscono pro quota della relativa detrazione - di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare. Tuttavia, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio