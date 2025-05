Bonus zanzariere, quali modelli acquistare per ottenere la detrazione?

Un parametro fondamentale è il valore GTOT: si tratta di un indice che deve essere inferiore a 0,35 e che guarda in particolare alle prestazioni derivanti dalla combinazione tra vetro e zanzariera. La lettera “G” sta per “fattore solare del vetro” e descrive il rapporto tra l’energia solare immessa in una stanza attraverso la porta o la finestra e l’incidenza dell’energia solare sulla vetrata della suddetta porta o finestra. In sostanza, il valore GTOT attesta l’efficienza energetica di una zanzariera. La certificazione GTOT deve essere rilasciata da un ente esterno all’azienda produttrice delle zanzariere