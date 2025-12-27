Manovra, dai tagli fiscali alle spese: ecco quanto costano le misure

Parte del conto sarà pagato da banche e ministeri: questi ultimi avranno tagli per 2 miliardi ma potranno rimodulare le spese. Salate anche le tasse applicate a banche e assicurazioni: il solo aumento dell'Irap vale per loro 1,2-1,3 miliardi. Ma qualcosa pagheranno anche i cittadini: ci sono anche 552 milioni per l'aumento delle accise sui carburanti e altri 213 milioni che arriveranno dal rincaro dei tabacchi, valori superiori alla mini-stretta sugli affitti brevi, di cui si è tanto parlato, che frutterà 138 milioni ma solo dal 2027.

Per approfondire: Manovra 2026, dagli animali senza gabbie ai pellegrini: le micro-misure