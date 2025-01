Bonus casa 2025, rebus aliquota per chi si trasferisce a fine lavori

Introduzione

Per 500mila abitazioni la ristrutturazione potrebbe essere più costosa. Stando alla legge di Bilancio, una persona può accedere al "bonus ristrutturazioni" o ecobonus al 50% se l'abitazione su cui effettua lavori è la prima casa. Ma nel caso in cui si compri un immobile destinato a diventare prima casa, ma che non lo è ancora tecnicamente, cosa succede? Teoricamente, l'aliquota scende al 36%, al pari delle altre case. Ma un documento del 2023 dell'Agenzia delle entrate potrebbe cambiare le carte in tavola