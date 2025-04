Bonus colonnine elettriche 2025, domande al via dal 29 aprile

Introduzione

Torna il bonus colonnine elettriche. Come fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il prossimo 29 aprile si riaprirà la finestra di tempo per chiedere l’incentivo dedicato all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, quando effettuati da utenti domestici, cioè dai cittadini.

Il bonus è però rivolto soltanto a chi ha già acquistato e installato le colonnine: deve averlo fatto tra il 1°gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno. Si tratta quindi di una nuova tornata dedicata a coloro che non erano riusciti a presentare la domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione della misura. Ecco tutto quello che c’è da sapere.