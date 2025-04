Auto elettrica in Italia, prezzi ancora troppo alti frenano diffusione

Lo rivela uno studio di Areté, che misura la reale propensione dei consumatori per le vetture elettriche. Ancora 6 italiani su 10 non ne hanno mai guidato una.

Sei italiani su 10 non hanno mai guidato un'auto elettrica, anche se chi l'ha fatto ne è molto soddisfatto. E' quanto rivela uno studio di Areté, che nel mese di aprile ha condotto la instant survey “Le auto elettriche in Italia”, per indagare sul campo la reale propensione all’acquisto di nuove vetture alla spina. Secondo quanto raccolto dall'indagine il rapporto problematico tra italiani ed elettrico è principalmente dovuto al prezzo di acquisto. I prezzi sul mercato sono infatti ancora percepiti come troppo elevati e costituiscono il principale ostacolo a una più ampia diffusione dell full electric a 4 ruote, magari preferendo le soluzioni ibride.

Alcuni dati che emergono dalla survey mostrano come sia ancora lunga la strada da compiere per la motorizzazione elettrica per incontrare con successo il mercato: il 61% dichiara di non aver mai guidato un’auto elettrica (era il 67% 2 anni fa) e il 56% del campione non ha mai richiesto un preventivo per un’auto alla spina. Tra quanti, invece, lo hanno fatto e hanno ricevuto un preventivo, poi solo il 34% ha concluso la compravendita con successo.

Qual è il prezzo giusto?

Ma quanto sarebbero pronti a spendere gli italiani per comprare un’auto elettrica? Il 67% indica un budget inferiore ai 30mila euro, percentuale che sale all’81% se il budget per l’acquisto sale a meno di 40mila euro. Che il principale freno all’acquisto di queste auto resti il costo dei modelli sul mercato, che fatica ad incrociare la domanda, appare evidente anche da un altro dato: il 47% degli italiani (+37 punti percentuali rispetto al 2023) non ha mai preso in considerazione l’auto elettrica per i prezzi troppo elevati, il 26% per la rete di ricarica reputata ancora insufficiente e il 18% per la loro autonomia giudicata limitata.

In generale i consumatori sembrano oggi sempre più disorientati e meno propensi a credere nell’accelerazione di alcuni macro-trend della mobilità (elettrificazione – condivisione – guida autonoma – acquisti online): le aspettative degli italiani sullo sviluppo della guida autonoma (il 53% dei rispondenti ci punta), sugli acquisti interamente digitali (il 42% è convinto che presto saranno realtà) e sul passaggio dalla proprietà all’uso del veicolo (ci crede solo il 30% dei rispondenti) arretrano a distanza di due anni dalla precedente rilevazione. Cala anche il numero degli italiani che crede in un futuro sempre più elettrico delle auto in circolazione (era il 63% nel 2023 e oggi è sceso al 53%).