Concorso d'Eleganza Villa d'Este sul Lago di Como, il programma

Le auto più belle del mondo dal 23 al 25 maggio faranno bella mostra a Cernobbio per l'edizione 2025 del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, organizzato dal Bmw Group Classic in collaborazione con l'Hotel Villa d'Este. Cinquanta vetture storiche si contenderanno il "Best of Show" assegnato da una giuria internazionale, in base a criteri quali design, stile, originalità, e stato di conservazione. Le categorie in cui si suddividono i modelli sono otto, con una classe a parte riservata alle ultime concept car più spettacolari. L’evento sarà anche un’occasione per celebrare i 30 anni della Serie 3, accanto ai 100 anni della Rolls-Royce Phantom e a un omaggio speciale al 70° anniversario della Bmw Isetta e della 507.