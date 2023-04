8/8 ©IPA/Fotogramma

Questo, aggiunge il presidente Aci, "non solo per tutelare il valore di veicoli unici", ma anche "per evitare la crescita di preoccupanti sacche di elusione fiscale. Le auto storiche devono essere tutelate, le auto vecchie, invece, sostituite, e, per il bene dell'intero sistema-mobilità, i loro proprietari devono essere messi in condizione di acquistare auto più sicure, più efficienti e più rispettose dell'ambiente"

Mille Miglia, che cosa è la mitica gara di auto d'epoca