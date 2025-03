Ucraina, attacco droni russi a Dnipro: almeno 4 morti e 19 feriti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non è pronta a riconoscere gli aiuti militari forniti dagli Stati Uniti negli ultimi anni come un debito nell'ambito dell'accordo sulle risorse minerarie con gli Stati Uniti. "Non accetteremo debiti, come ho detto. Queste sono cose assolutamente chiare per me, almeno parlando del passato", ha affermato Zelensky citato da Ukrainska Pravda. Nel frattempo, ha chiarito che l'Ucraina è pronta a rimborsare gli Stati Uniti per l'assistenza futura se l'amministrazione Trump la fornirà: "Se ci sono prospettive, nuovo supporto, nuovi pacchetti di supporto, allora gli Stati Uniti possono certamente stabilire determinate condizioni. Sappiamo che questa squadra non farà nulla per noi gratuitamente. Lo dicono ufficialmente", ha affermato Zelensky, sottolineando inoltre che l'Ucraina non firmerà l'intesa se ciò rappresenterà una minaccia per l'adesione del paese all'Ue. Zelensky ha confermato che si tratta di un "documento completamente diverso" e che include "molte cose che non erano state discusse e alcune che erano già state respinte dalle parti", sottolineando in ogni caso che sarà studiato e "poi ne parleremo".