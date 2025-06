Gaza, attivisti Flotilla verso rimpatrio. Telefonata Trump-Netanyahu

Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato oggi che il nuovo round di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti è previsto per domenica, dopo che il presidente americano Donald Trump lo aveva annunciato per giovedì. "Il prossimo round di colloqui indiretti Iran-Usa è previsto per domenica prossima a Muscat", ha dichiarato il portavoce dicasteriale Esmaeil Baqaei aggiungendo che il ministro degli Esteri e capo negoziatore iraniano Abbas Araghchi "si recherà in Norvegia mercoledì e giovedì".