Von der Leyen: "Riarmo Ue? Per avere la pace bisogna essere forti"

In un'intervista al Corriere la presidente della Commissione europea ha parlato del piano di difesa dell'Unione che, ha affermato, non intende snaturare l'Europa che "è sempre stata un progetto di pace e sarà sempre un progetto di pace". Readiness 2030 è "un massiccio piano di investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, in startup innovative. E l’Italia ne trarrà un grande beneficio, perché ha una base industriale della difesa molto rinomata e forte"

La guerra in Ucraina, il piano riarmo dell'Ue che ha cambiato nome in "Readiness 2030", i dazi di Donald Trump e il rapporto di Giorgia Meloni con il presidente Usa. Di questo ha parlato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista al Corriere della Sera. "L’Europa è sempre stata un progetto di pace e sarà sempre un progetto di pace. Ma bisogna essere forti per mantenere la pace". Con queste parole von der Leyen ha giustificato il piano di riarmo, necessario, a suo dire, per affrontare le sfide del nuovo quadro geopolitico mondiale. E ha spiegato: "Prendiamo l’esempio dell’Ucraina: era un Paese sostanzialmente smilitarizzato, aveva rinunciato alle armi nucleari a metà degli anni ‘90, con la garanzia di essere sempre protetta, tra l’altro, anche da Mosca. Oggi vediamo il risultato. La Russia l’ha invasa. L’Ucraina deve essere trasformata in un porcospino d’acciaio completamente indigesto per qualsiasi tipo di invasore".