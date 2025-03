Riarmo in Europa, cosa significa e cosa cambia rispetto al passato

Introduzione

Le tensioni internazionali, soprattutto per la guerra in Ucraina, il ruolo degli Usa mutato dopo l’elezione di Donald Trump, gli equilibri interni alla Nato. L’Europa negli ultimi mesi si è ritrovata destabilizzata rispetto a posizioni che sembravano consolidate. Nel Vecchio Continente è emersa da più fronti una nuova linea per un impegno maggiore in investimenti per la Difesa sfociato nel piano “ReArm Europe”. Ecco di cosa si tratta e verso quali cambiamenti si sta andando.