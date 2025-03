Spese difesa, quanto costerebbe all’Italia il piano Rearm Europe? DATI

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto: “Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell'Europa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria”. Ma quale sarebbe l’impatto del progetto sui conti pubblici italiani? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 4 marzo 2025