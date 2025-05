Tra le calli di Venezia, alla scoperta dei bacari più caratteristici

11/20

Restiamo nel sestiere San Polo ma ci spostiamo in Calle Do Spade dove troviamo la CANTINA DO SPADE, un luogo storico la cui esistenza sembra risalire alla fine del ‘400. L'offerta comprende sarde in saor, polpette di carne, di pesce e di formaggio, moscardini in umido con polenta, calamari ripieni, mozzarella in carrozza, fiori di zucca, seppie alla griglia e gamberoni

Alla scoperta delle cioccolaterie storiche di Torino