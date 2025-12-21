Libri per bambini e ragazzi, idee per Natale

Natale è alle porte e servono idee per gli ultimi regali da mettere sotto l'albero? Ecco 12 libri per bambini e ragazzi, dalle storie per i più piccoli fino ai romanzi per i ragazzi. Buona lettura!
- Dalla leggendaria fondazione di Roma alla caduta dell’Impero: un grande viaggio a fumetti per scoprire la civiltà che ha plasmato la nostra cultura. È Roma stessa a raccontare la sua storia, con voce viva e diretta, guidando i lettori attraverso secoli di conquiste e trasformazioni: i re e i consoli, il Senato, le legioni, i gladiatori, le terme e le case dei patrizi, fino alle invasioni barbariche.
- Dodici racconti brevi – uno per ogni mese dell’anno – accompagnano il lettore lungo un intero ciclo di emozioni: il silenzio dell’inverno, le attese della primavera, la leggerezza dell’estate, la calma dell’autunno. Ogni storia nasce da un piccolo avvenimento quotidiano e si chiude con una massima che illumina il cuore: la memoria dell’amicizia, la gioia della condivisione, la libertà di conoscere, la forza della fiducia, la gratitudine per ciò che ci circonda.
- Per il suo sesto compleanno, un bambino educato e piuttosto serio, che ama la geografia e la tranquillità, riceve un regalo davvero insolito: sei galline, vere, in carne e piume. È stata la mamma a sceglierle: eccentrica, imprevedibile e piena di fantasia, è convinta di aver avuto un’idea geniale. E il bambino, pur perplesso, ringrazia con educazione, perché rifiutare sarebbe scortese.
- Scritto dagli esperti del British Museum, questo libro unisce rigore storico e curiosità sorprendenti per raccontare in modo coinvolgente la vita quotidiana nell’antico Egitto. Dalle credenze religiose agli animali simbolici, dagli incantesimi ai testi d’amore, fino ai graffiti più divertenti rinvenuti dagli archeologi: ogni pagina è una scoperta. Arricchito da numerose illustrazioni e da un testo chiaro e scorrevole, il libro si trasforma in un’esperienza di apprendimento viva e stimolante.
- L'albo illustrato ufficiale di Wicked! Dopo che il Mago di Oz inganna Elphaba facendole lanciare un incantesimo dall'Orripilario, Elphaba fugge dalla sala del trono con Glinda. Glinda la implora discusarsi e le ricorda che il Mago può ancora darle tutto ciò che ha sempre desiderato. Ma Elphaba non vuole usare la sua magia per aiutare il Mago a controllare gli animali di Oz. Anche se questo significa lasciare la sua migliore amica, Elphaba scappa dal Palazzo del Mago per scoprire il suo vero potere.
- Benvenuti nel mondo delle fiabe capovolte dei Versi Perversi di Roald Dahl. Nel cuore del bosco, il Lupo divora la Nonna in un sol boccone, poi punta Cappuccetto Rosso. Certo non immagina che quella bambina ha in serbo un piano molto poco innocente...
- "Sono una donna di pace" ha affermato molte volte negli ultimi anni Liliana Segre. Dopo più di 30 anni di testimonianza al servizio dei valori della pace, Liliana parla ai giovanissimi usando le parole per sgretolare l'odio. Cari ragazzi, il vostro domani non fatelo assomigliare a un futuro qualsiasi. Ma siate voi a scegliere. Prendetevi sempre questa meravigliosa responsabilità. Il diritto e il dovere di decidere da che parte stare.
- "Tu non esisti." Sono queste le tremende parole che Babbo Natale legge su una delle tante letterine che ha ricevuto quest'anno. Ma non può essere: lui è lì, in carne e ossa! Così Babbo invita la bambina della lettera a visitare il suo villaggio, la slitta con le renne e la fabbrica dei regali. Lei è irremovibile: è tutto finto! Pian piano, ogni cosa comincia a scomparire...
- La graphic novel del romanzo diventato un film Netflix! Cosa accadrebbe se tutti i ragazzi che hai amato scoprissero quello che provi per loro? Lara Jean tiene le sue lettere d'amore in una cappelliera della madre. Non sono le lettere che ha ricevuto, ma quelle che ha scritto lei: una per ogni ragazzo di cui si è innamorata. L'ultimo è Josh, il suo migliore amico nonché il ragazzo di sua sorella. Un giorno, scopre che tutte le sue lettere d'amore sono state spedite.
- Hamlet Hargreaves è il rampollo di una delle famiglie più influenti dell’élite nobiliare dell’Impero britannico, Gwenaelle invece è una cameriera dei Montecler, una casata minore dell’Impero gallico. I due giovani non potrebbero essere più diversi, ma entrambi vengono ammessi all’accademia di lyonesse, la prestigiosa scuola di magia che sorge sull’isola omonima, tra i mari dei due imperi.
- C’era una volta una bimba di nome Raperonzolo, che oggi è... la strega più malvagia di tutto il bosco!! Come come?? Sì, l’ha fatto per vendicarsi dei genitori, che non hanno voluto darle un nome più normale, come Emma o Giorgia. E che ci fanno il lupo e i tre porcellini con un bebè urlante, tra biberon e pannolini puzzolenti? E perché Pollicino, i suoi sei fratelli e una ragazza pallida di nome Barbara (detta Biancaneve), stanno sotterrando un orco nel giardino?
- L’orso e la donnola stanno spalando la neve che ha ricoperto la loro tana nel bosco, quando per sbaglio l’orso ne butta un mucchio in testa alla sua amica. Che pretende delle scuse. Ma l’orso non l’ha mica fatto apposta! E poi è colpa della donnola se si è messa proprio dietro di lui! Per dimostrargli com’è facile chiedere scusa, la donnola gli tira un calcetto nel sedere... Ben presto scoppia una vera e propria battaglia. Come al solito, alla fine c’è bisogno della volpe per uscire dal loop!
- Il leprotto corre, salta, inciampa e riparte, troppo di fretta per accorgersi di ciò che lo circonda. Vuole raggiungere gli amici del bosco, ma quando arriva si rende conto che qualcosa gli è sfuggito. È andato troppo veloce? E se il viaggio fosse prezioso quanto la meta? Un albo da leggere e rileggere: seguendo il ritmo incalzante del testo o fermandosi a scoprire ogni dettaglio delle illustrazioni.