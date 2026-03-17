Zelensky: "Mantenere la pressione su Mosca è chiave per la pace"

"La Russia agisce in modo molto semplice: se ha paura, è disposta a seguire le direttive altrui. Se la pressione sulla Russia si indebolisce, la Russia pensa di aver fatto centro e di poter continuare la guerra. Ecco perché la pressione sull'aggressore è la chiave per la pace, una diplomazia reale e accordi concreti", ha detto il leader ucraino. Zelensky. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 206 droni ucraini durante la notte, di cui 40 diretti verso Mosca.

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