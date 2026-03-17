Zelensky: "Mantenere la pressione su Mosca è chiave per la pace"

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Mantenere pressione su Mosca è chiave per la pace". LIVE
"La Russia agisce in modo molto semplice: se ha paura, è disposta a seguire le direttive altrui. Se la pressione sulla Russia si indebolisce, la Russia pensa di aver fatto centro e di poter continuare la guerra. Ecco perché la pressione sull'aggressore è la chiave per la pace, una diplomazia reale e accordi concreti", ha detto il leader ucraino. Zelensky. Mosca: abbattuti 206 droni ucraini nella notte
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"La Russia agisce in modo molto semplice: se ha paura, è disposta a seguire le direttive altrui. Se la pressione sulla Russia si indebolisce, la Russia pensa di aver fatto centro e di poter continuare la guerra. Ecco perché la pressione sull'aggressore è la chiave per la pace, una diplomazia reale e accordi concreti", ha detto il leader ucraino. Zelensky. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 206 droni ucraini durante la notte, di cui 40 diretti verso Mosca.
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Kiev: drone russo colpisce un autobus civile a Kutsurub, due feriti
Un drone russo ha colpito ieri sera un autobus che trasportava lavoratori civili nella comunità di Kutsurub, nella regione ucraina di Mykolaiv, ferendo un uomo di 69 anni e una donna di 49. Lo scrive Ukrinform citando un post su Facebook dell'amministrazione militare regionale. Entrambi i feriti sono stati ricoverati in ospedale e, a partire da questa mattina, le loro condizioni sono state definite stabili e di moderata gravità. Complessivamente, le forze russe hanno lanciato tre attacchi con droni a pilotaggio remoto contro le comunità di Ochakiv e Kutsurub nelle ultime 24 ore.
Mosca: un morto per un attacco con droni ucraini contro un'auto a Belgorod
Il governo della regione russa di Belgorod ha riferito che le forze armate ucraine hanno attaccato con droni un'auto nell'insediamento di Grayvoron, uccidendo un civile. Nella città di Grayvoron, un drone ha attaccato un'auto. L'uomo è morto sul posto a causa delle ferite riportate", ha riferito il governo regionale sul suo canale Telegram.
Droni verso Mosca, abbattuti nella notte dalla Russia
Nella notte la difesa aerea russa ha abbattuto oltre 35 droni diretti verso Mosca. Lo ha detto il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, secondo quanto riferisce The Kyiv Independent. Sobyanin ha riferito che sciami di droni ucraini sono stati intercettati a partire dalle 22 circa, ora locale, fino alle prime ore del mattino. Alle 6.15 ora di Mosca si contavano 39 droni abbattuti.