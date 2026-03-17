Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inchiesta abusi su minori e pedopornografia, interrogatori di garanzia per i due indagati

Cronaca

Davanti al Gip di Roma, l’uomo indagato ha scelto di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, discostandosi nettamente dalla versione dell’accusa.
Anche la donna, dal carcere, respinge ogni addebito. Intanto l'inchiesta cambia sede e si sposta a Venezia

ascolta articolo

Alla luce del luogo dove si sarebbero consumati i reati, saranno inviati a Venezia gli atti dell'inchiesta che vedono un 48enne romano ed una 52enne di Treviso accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Oggi l'uomo, davanti al gip di Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere facendo però dichiarazioni spontanee: l'indagato avrebbe fornito una versione dei fatti che si discosta nettamente dall'impianto accusatorio. Sulla stessa linea anche le dichiarazioni della 52enne dal carcere della Giudecca dove si trova, riferite dal suo legale: "Sono distrutta" avrebbe detto la donna "ma non ho fatto nulla di ciò che mi viene contestato".

Cronaca: Ultime notizie

Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. Difesa presenta ricorso

Cronaca

Gli inviati del ministro della Giustizia Carlo Nordio sono arrivati al Tribunale dei Minori del...

Novara, donna entra all'asilo con coltello in mano: bloccata col taser

Cronaca

Si è introdotta nella scuola materna e si è barricata in un locale fino a che i militari non...

Frosinone, gamba accorciata dopo intervento: risarcito dopo 13 anni

Cronaca

Il Tribunale di Cassino gli ha riconosciuto un risarcimento di quasi 150 mila euro, ritenendo...

Nola, donna entra nel Duomo e fa cadere la statua di San Paolino

Cronaca

La donna è stata incapace di spiegare i motivi del suo gesto ai carabinieri. Il manufatto del...

Matera, torta di compleanno con la svastica: pasticceria si scusa

Cronaca

A pubblicare la foto sui social è stato lo stesso negozio, che poi l'ha cancellata spiegando:...

Cronaca: i più letti