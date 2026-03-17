Davanti al Gip di Roma, l’uomo indagato ha scelto di non rispondere ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, discostandosi nettamente dalla versione dell’accusa. Anche la donna, dal carcere, respinge ogni addebito. Intanto l'inchiesta cambia sede e si sposta a Venezia

Alla luce del luogo dove si sarebbero consumati i reati, saranno inviati a Venezia gli atti dell'inchiesta che vedono un 48enne romano ed una 52enne di Treviso accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Oggi l'uomo, davanti al gip di Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere facendo però dichiarazioni spontanee: l'indagato avrebbe fornito una versione dei fatti che si discosta nettamente dall'impianto accusatorio. Sulla stessa linea anche le dichiarazioni della 52enne dal carcere della Giudecca dove si trova, riferite dal suo legale: "Sono distrutta" avrebbe detto la donna "ma non ho fatto nulla di ciò che mi viene contestato".