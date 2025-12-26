Gmail potrebbe consentire di cambiare l'indirizzo email

Una novità potrebbe far felici molti utenti di Gmail, il servizio di posta elettronica di Google. La piattaforma, infatti, potrebbe presto consentire alle persone di modificare il proprio indirizzo email. Un passaggio che è già consentito da diversi provider, ma che è ancora un tabù per Gmail. La notizia ha iniziato a circolare in Rete ed è stata ripresa da diversi siti specializzati, come HD Blog, il quale spiega che “la novità è emersa da un aggiornamento del centro assistenza Google, visibile al momento soltanto in lingua hindi. Una scelta insolita, che ha attirato l’attenzione degli utenti più attenti e di alcune community online, dove la pagina è stata segnalata per la prima volta. Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali in inglese o in altre lingue, il testo è molto dettagliato e lascia pochi dubbi sull’intenzione dell’azienda”.