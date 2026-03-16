Truffe telefoniche, come funziona Truecaller l'app che può proteggere familiari a rischioTecnologia
L'app di identificazione delle chiamate e blocco dello spam, ha rilasciato la funzionalità annunciata lo scorso dicembre. Family Protection permette di creare un gruppo di utenti fidati che ricevono una protezione contro truffe e chiamate indesiderate
Truecaller, l'app che consente di identificare il chiamante per smascherare le truffe telefoniche, ha recentemente lanciato una nuova funzionalità che consente a una persona di diventare amministratore di un gruppo familiare, ricevere avvisi sulle chiamate fraudolente ricevute da altri membri e persino terminare una chiamata per conto di questi ultimi, se sospetta che un familiare possa essere vittima di una truffa.
Come funziona
Family Protection di Truecaller era stata annunciata dall'azienda a dicembre e ora può essere diffusa in tutto il mondo, compresa l'Italia. Nell'app bisogna impostare un gruppo in cui inserire fino a cinque membri, come quelli di una famiglia o di un gruppo di amici, dei quali uno deve essere l'amministratore. Sul suo dispositivo telefonico arriveranno infatti gli avvisi in tempo reale quando gli altri membri dovessero ricevere chiamate spam o sospette. A quel punto l'amministratore potrà agire anche direttamente, riagganciando, qualora sia avvenuta già la risposta, o rifiutando la chiamata in entrata.