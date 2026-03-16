Acer: 50 anni di innovazione e un 2026 all’insegna (anche) del B2B

Nel quadro delle celebrazioni per i cinquant’anni dalla fondazione, Acer ribadisce la propria ambizione nel mercato business, confermata anche dai risultati del 2025, che hanno visto la divisione rappresentare circa il 30% del business EMEA. Lo ricorda Massimiliano Rossi, PBU Vice President di Acer EMEA, sottolineando come la solidità dell’azienda e la continuità del percorso di innovazione - dal 1976 a oggi - siano la base per affrontare con fiducia il 2026. L’obiettivo resta invariato e coerente con il DNA dell’azienda: “Rompere le barriere tra persone e tecnologia”.

Un portafoglio AI PC in espansione

Lo scenario 2026 si preannuncia complesso sul fronte degli approvvigionamenti e dei prezzi in salita, ma per Acer rappresenta un’opportunità: molti dispositivi non compatibili con Windows 11 sono pronti per essere sostituiti, e l’azienda ritiene di poter essere più resiliente di altri brand grazie al lavoro sulla supply chain e sulla produzione locale, inclusa l’apertura di nuove linee in nuove zone geografiche. L’investimento nell’intelligenza artificiale è in forte accelerazione, con 27 progetti di AI PC e 13 Copilot+ PC, mentre la collaborazione con il canale business si rafforza grazie al nuovo Acer Channel Partner Portal, una piattaforma che integra formazione, strumenti di vendita, programmi demo e servizi pensati per le piccole e medie imprese e il mondo dell’istruzione. In quest’ultimo segmento Acer è già leader nel mondo ChromeOS, dove detiene il 31% di quota di mercato, confermando il peso strategico dell’ecosistema Chrome per la crescita futura.

Le priorità 2026: PMI, education e una rete di servizi a valore aggiunto

Per l’anno in corso Acer mira a crescere nel segmento delle piccole e medie imprese, mantenere la leadership nel mercato education e consolidare il primo posto nel mondo ChromeOS. A supporto di queste ambizioni, Rossi sottolinea il ruolo crescente dei servizi: dall’assistenza alla consulenza, fino ai programmi di sostituzione e ottimizzazione del parco macchine. La storia dell’azienda - dai primi TravelMate da 2 kg con 1 MB di RAM alle piattaforme AI‑native - è oggi il punto di partenza per un’offerta che integra hardware, soluzioni digitali e un ecosistema di partner che rappresenta una leva fondamentale per la trasformazione digitale delle imprese europee.