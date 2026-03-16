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Acer: 50 anni di innovazione e un 2026 all’insegna (anche) del B2B

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Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Per il 2026 l'azienda specializzata in informatica mira a crescere nel segmento delle piccole e medie imprese, mantenere la leadership nel mercato education e consolidare il primo posto nel mondo ChromeOS

Nel quadro delle celebrazioni per i cinquant’anni dalla fondazione, Acer ribadisce la propria ambizione nel mercato business, confermata anche dai risultati del 2025, che hanno visto la divisione rappresentare circa il 30% del business EMEA. Lo ricorda Massimiliano Rossi, PBU Vice President di Acer EMEA, sottolineando come la solidità dell’azienda e la continuità del percorso di innovazione - dal 1976 a oggi - siano la base per affrontare con fiducia il 2026. L’obiettivo resta invariato e coerente con il DNA dell’azienda: “Rompere le barriere tra persone e tecnologia”.

Massimiliano Rossi, PBU Vice President di Acer EMEA, mostra al pubblico TravelMate 2000, uno dei primi modelli di pc realizzati dall’azienda
Massimiliano Rossi, PBU Vice President di Acer EMEA, mostra al pubblico TravelMate 2000, uno dei primi modelli di pc realizzati dall’azienda

Un portafoglio AI PC in espansione

Lo scenario 2026 si preannuncia complesso sul fronte degli approvvigionamenti e dei prezzi in salita, ma per Acer rappresenta un’opportunità: molti dispositivi non compatibili con Windows 11 sono pronti per essere sostituiti, e l’azienda ritiene di poter essere più resiliente di altri brand grazie al lavoro sulla supply chain e sulla produzione locale, inclusa l’apertura di nuove linee in nuove zone geografiche. L’investimento nell’intelligenza artificiale è in forte accelerazione, con 27 progetti di AI PC e 13 Copilot+ PC, mentre la collaborazione con il canale business si rafforza grazie al nuovo Acer Channel Partner Portal, una piattaforma che integra formazione, strumenti di vendita, programmi demo e servizi pensati per le piccole e medie imprese e il mondo dell’istruzione. In quest’ultimo segmento Acer è già leader nel mondo ChromeOS, dove detiene il 31% di quota di mercato, confermando il peso strategico dell’ecosistema Chrome per la crescita futura.

Le priorità 2026: PMI, education e una rete di servizi a valore aggiunto

Per l’anno in corso Acer mira a crescere nel segmento delle piccole e medie imprese, mantenere la leadership nel mercato education e consolidare il primo posto nel mondo ChromeOS. A supporto di queste ambizioni, Rossi sottolinea il ruolo crescente dei servizi: dall’assistenza alla consulenza, fino ai programmi di sostituzione e ottimizzazione del parco macchine. La storia dell’azienda - dai primi TravelMate da 2 kg con 1 MB di RAM alle piattaforme AI‑native - è oggi il punto di partenza per un’offerta che integra hardware, soluzioni digitali e un ecosistema di partner che rappresenta una leva fondamentale per la trasformazione digitale delle imprese europee.

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