Cancellazione del rumore ancora più efficiente, una qualità audio di altissimo livello e funzioni intelligenti. Sono le caratteristiche principali promesse dalle nuove AirPods Max 2 , modello che aggiorna le iconiche cuffie circumaurali di Apple ( qui la nostra recensione della prima versione ). Un aggiornamento molto atteso dai clienti e dai fan della Mela: grazie al nuovo chip H2 (lo stesso presente sulle AirPods Pro 3 ) arrivano funzionalità come l’audio adattivo, il rilevamento delle conversazioni, l’isolamento vocale e la traduzione in tempo reale.

Le caratteristiche principali

Spiegano da Apple che le nuove AirPods Max 2 integrano nuovi algoritmi computazionali e offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Siamo certamente curiosi di provarle anche in ambientazioni molto rumorose, considerato che già la versione precedente aveva la funzione di cancellazione del rumore probabilmente migliore sul mercato (le abbiamo testato numerose volte anche in aereo, e ci si riesce ad isolare praticamente del tutto dai rumori esterni). L’altra caratteristica delle cuffie di punta di Apple è poi l’altissima fedeltà: le nuove AirPods Max hanno un nuovo amplificatore ad ampia gamma dinamica che promette un suono ancora più cristallino, soprattutto quando si ascoltano brani in modalità “lossless” o in audio spaziale. E quando collegate con il cavo USB-C (in dotazione) arrivano a supportare musica in alta qualità a 24 bit 48kHz.

Le funzioni “intelligenti”, disponibilità, colori e prezzi

Le nuove AirPods Max 2 hanno diverse funzionalità “intelligenti” tra cui la regolazione automatica dell’audio in base all’ambiente circostante, il rilevamento della conversazione (sempre molto utile: il volume si abbassa se le cuffie “si accorgono” che iniziamo a parlare con qualcuno), la traduzione in tempo reale nelle aree geografiche dove questa funzione di Apple è già attiva, l’isolamento vocale che migliora la nostra voce quando ci troviamo in un luogo affollato. Tra le novità, anche la possibilità di scattare foto a distanza controllando la fotocamera dell’iPhone. Cinque i colori: mezzanotte, galassia, arancione, viola e blu. Le AirPods Max 2 - spiegano da Apple - saranno disponibili in pre-ordine al prezzo di 579 euro a partire dal 25 marzo.