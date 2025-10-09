AirPods Pro 3: cancellazione rumore da record e funzioni inedite

Una delle novità più importanti è la cancellazione attiva del rumore, che già era molto buona nelle Pro 2. Sulle Pro 3, ci hanno spiegato da Apple, è stata creata una nuova architettura acustica “multiporta” in grado di controllare meglio il flusso d’aria che trasporta il suono nell’orecchio. Inoltre grazie a microfoni “a rumore ultra-ridotto” e a un “avanzato audio computazionale” (oltre che dai cuscinetti in schiuma infusa) l’esperienza di ascolto con le AirPods Pro 3 su mezzi anche molto rumorosi come metropolitane, treni, aerei o in strade con cantieri è davvero eccezionale. Ci si isola completamente, una funzione molto utile anche (ad esempio) quando si vuole lavorare immersi nel silenzio, e magari ci si trova in un affollato open space. Mentre la funzione Trasparenza permette, al contrario, di non isolarsi continuando ad ascoltare l’ambiente circostante (ma non i rumori): AirPods Pro 3 sono infatti in grado di “dare priorità” a ciò che è necessario sentire, come ad esempio gli annunci in aeroporto o qualcuno che ci chiede informazioni per strada.