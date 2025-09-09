Evento Apple, in diretta la presentazione dei nuovi iPhone 17

Apple torna sotto i riflettori con il suo attesissimo keynote di settembre, e le aspettative sono come sempre altissime. Al centro della scena ci sarà la nuova famiglia di iPhone 17, che promette di segnare un cambio di passo soprattutto sul fronte del design: il modello più chiacchierato è senza dubbio l’iPhone 17 Air, sottilissimo e leggerissimo. Secondo i rumors circolati in rete avrà un display da 6,6 pollici e una singola fotocamera da 48 megapixel, ma con una batteria più compatta grazie a una tecnologia ad alta densità. Per chi cerca modelli più potenti, i riflettori saranno puntati sui modelli Pro e Pro Max, che dovrebbero integrare il nuovo chip A19 Pro a 3 nanometri, fino a 12 GB di RAM e un sistema di raffreddamento a camera di vapore per prestazioni ancora più stabili. Sul fronte fotografico, si parla di zoom ottico fino a 8x e registrazione video in 8K. Il design cambia: addio al classico blocco verticale, spazio a una barra orizzontale per le fotocamere, con materiali più resistenti e batterie più capienti.