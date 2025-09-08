Apple iPhone 17, data di uscita e modelli: tutte le anticipazioni

È arrivato di nuovo uno dei momenti più attesi dell’anno per tutti gli utenti Apple . Martedì 9 settembre (alle 19 ora italiana), dallo Steve Jobs Theater dell'Apple Park di Cupertino, saranno svelati al pubblico i nuovi iPhone 17. Oltre alla versione base, quella Pro e quella Pro Max, debutterà anche iPhone 17 Air, sottilissimo e leggerissimo. Disponibili nei negozi dal 19 settembre in avanti. Come sempre, blog e siti di settore hanno già raccolto tutte le anticipazioni: ecco cosa sappiamo sulla nuova famiglia di smartphone.

Tra le novità che ritroveremo in tutti i nuovi modelli c’è il nuovo chip: A19 per iPhone 17 e iPhone 17 Air e A19 Pro per gli altri. Il processo produttivo sarà ancora a tre nanometri (e non due, come qualcuno si aspettava), ma questo non esclude importanti modifiche, a partire dal nodo N3P di TSMC per garantire maggiore efficienza in termini energetici e di prestazioni. Arriva anche il nuovo sistema operativo iOS 26, con interfaccia Liquid Glass e due app inedite, Preview (per modificare immagini e documenti in PDF) e Apple Games per gli amanti dei giochi da smartphone. Non solo: iOS 26 avrà Gpt-5, in poche parole l’unione di Chat GPT e Apple Intelligence. Per il capitolo immagini, ci sarà una fotocamera interna da 24 mega pixel. Tutti i display OLED saranno ProMotion a 120 Hz.

Come sarà iPhone 17

Partendo dal modello base, iPhone 17 dovrebbe costare più o meno 979 euro. Tra i nuovi colori anche viola e diverse sfumature di azzurro e verde, oltre ai più classici nero, bianco e grigio. Lo schermo sarà di 6,3 pollici e lo smartphone in generale sarà molto simile all’iPhone 16 (retro opaco, fotocamera esterna doppia in verticale – con sensore da 48 mega pixel e ultragrandangolo – e bordi piatti, sempre in alluminio).

Come saranno iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

Sempre stando alle indiscrezioni diffuse sul web, i due modelli Pro saranno disponibili in nero, blu, argento e il nuovissimo colore arancione. Il display sarà di 6,3 pollici per il Pro e di 6,9 pollici per il Pro Max. Il telaio non dovrebbe essere in titanio ma in alluminio, anche per migliorare la dissipazione termica. In quest'ottica avranno anche sistema di raffreddamento a camera a vapore. Per la memoria almeno 12 GB di RAM, per Internet modulo Wi‑Fi 7 produttivo Apple. Tre le fotocamere esterne sul retro, dentro un riquadro orizzontale. I prezzi potrebbero essere superiori ai 1300 euro ma inferiori ai 1600 euro.