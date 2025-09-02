Honor Magic V5, il foldable più sottile al mondo

È qui che il Magic V5 prova a fare il salto più deciso rispetto alla concorrenza. MagicOS 9.0, basato su Android 15, dà il meglio su un dispositivo pieghevole e consente di aprire fino a tre finestre: due affiancate in verticale e una laterale più piccola. A queste si aggiungono le finestre “galleggianti” o ridotte in miniatura, da lasciare in background come promemoria visivi. Un vero multitasking “da PC”, che dà un senso concreto al formato pieghevole.

Non tutto è perfetto: lo swipe per selezionare le app da affiancare è lo stesso usato per chiuderle, con il rischio di ottenere l’effetto opposto. È un limite del software di gestione, distinto dal problema più generale delle app non ancora ottimizzate (Instagram e Facebook vanno bene, così come quella di Sky Tg24! Altre ancora no). Da qui si innestano anche le funzioni di intelligenza artificiale: AI Minutes per riassumere meeting e note e AI Summary per testi e documenti. Durante una call o una riunione è possibile prendere appunti, farli riassumere in automatico e trasformarli in un documento. Un’accoppiata che sublima il multitasking e rende il pieghevole più vicino a uno strumento di lavoro che a un semplice smartphone. Completano la dotazione: sensore interno che segnala quando lo schermo ha bisogno di pulizia, PC Mode per trasformare il telefono in un desktop, e un sistema di sicurezza AI per riconoscere tentativi di deepfake in videochiamata. Sul fronte autonomia, la batteria varia dai 5820 ai 6100 mAh (a seconda del taglio di memoria) ed è abbinata alla ricarica rapida 66W e wireless 50W: da 0 a 100% in 54 minuti, con il 66% raggiunto in mezz’ora.