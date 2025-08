Apple, Trump annuncerà 100 miliardi di investimenti negli Usa

Per scongiurare gli effetti negativi dei dazi, la casa di Cupertino ha deciso di aumentare da 500 a 600 miliardi il suo piano di investimenti in terra americana, dando il via a un nuovo programma di produzione per portare una parte maggiore della supply chain nel Paese. Atteso l'annuncio ufficiale del presidente

Apple intende aumentare di 100 miliardi i suoi investimenti negli Stati Uniti e dare il via a un nuovo programma di produzione per portare una parte maggiore della supply chain nel Paese. L'obiettivo principale è evitare lo scontato vertiginoso aumento dei prezzi degli iPhone, al momento prodotti al 90% in Cina, dovuto ai dazi imposti dal presidente americano Donald Trump . La Casa Bianca parla di “un’altra grande vittoria per il nostro settore manifatturiero". Le indiscrezioni, diffuse da Bloomberg, hanno subito spinto in rialzo le azioni della casa di Cupertino a Wall Street, che a borse appena aperte si aggiravano intorno al +3%.

Gli investimenti di Apple negli Usa salgono a 600 miliardi

Apple aveva già annunciato 500 miliardi di dollari per la produzione in Usa nei prossimi quattro anni, tra cui un nuovo stabilimento di produzione di server a Houston, un'accademia per fornitori in Michigan e ulteriori investimenti con i fornitori nazionali. I nuovi 100 miliardi porterebbero quindi l'impegno totale di Apple a 600 miliardi di dollari.

Casa Bianca: "Proteggiamo economia e sicurezza Usa e aumentiamo posti di lavoro"

La Casa Bianca ha rivendicato il successo dell'operazione ancora prima del suo annuncio ufficiale. "Il programma economico America First del presidente Trump - si legge in una nota - ha garantito migliaia di miliardi di dollari di investimenti a sostegno dell'occupazione e delle imprese americane". La crescita degli investimenti di Apple, continua il documento, "contribuirà contemporaneamente a riportare in patria la produzione di componenti critici per proteggere l'economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".