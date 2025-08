Come Trump ha fatto naufragare la tassa minima per le multinazionali

Si chiamerebbe Global Minimum Tax e, promossa in seno all'Ocse, imporrebbe un'aliquota integrativa per portare la tassazione globale per le grandi imprese multinazionali al 15%. Ma il condizionale è d'obbligo perché oggi, se non defunta, è almeno moribonda. E, dietro al suo fallimento, ci sarebbe la mano di Donald Trump