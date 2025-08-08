Cinque falsi miti sul ricondizionato: la preferenza degli italiani

Dal pregiudizio sulla qualità alla paura di assenza di garanzia: eBay smonta le convinzioni errate e mostra come il ricondizionato sia ormai una scelta sostenibile, sicura e sempre più diffusa

Un oggetto ricondizionato visualizzato ogni 11 secondi. È il ritmo con cui gli italiani, solo nel primo trimestre del 2025, hanno cercato prodotti “refurbished” su eBay. Un cambio di passo netto, spinto da tre fattori chiave: la percezione di un’innovazione tecnologica sempre più marginale, il prezzo in crescita dei modelli nuovi e una maggiore attenzione alla durata reale dei prodotti.

Il ritmo degli acquisti

Questa nuova filosofia prende il nome di JOMU – Joy of Missing the Upgrade, una sorta di sorella minore della JOMO (“Joy of Missing Out”), che invita a rallentare il ritmo degli acquisti tech e a sfruttare al massimo ciò che si ha già, privilegiando scelte più razionali, sostenibili e accessibili. Secondo l’Impact Report 2024, oltre il 40% delle vendite su eBay riguarda prodotti pre-owned o ricondizionati, con una crescita a doppia cifra soprattutto in ambito tecnologico: +90% per smartwatch e robot da cucina, +60% per console da gaming, +40% per informatica e accessori. Bene anche smartphone, tablet, dispositivi audio, elettrodomestici da cucina e persino attrezzature per il fai da te e il giardinaggio.