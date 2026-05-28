Le versioni premium introducono funzionalità aggiuntive precluse agli utenti delle versioni gratuite. Il costo mensile fissato dall'azienda è di 3,99 dollari per gli abbonamenti a Instagram e Facebook, mentre l'accesso alle funzioni avanzate di WhatsApp prevede un corrispettivo di 2,99 dollari al mese

Dopo una fase di sperimentazione, Meta ha ufficializzato il lancio dei piani in abbonamento per le sue principali piattaforme social. Le versioni premium, denominate Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus, introducono funzionalità aggiuntive precluse agli utenti delle versioni gratuite. Il costo mensile fissato dall'azienda è di 3,99 dollari per gli abbonamenti a Instagram e Facebook, mentre l'accesso alle funzioni avanzate di WhatsApp prevede un corrispettivo di 2,99 dollari al mese. "E se gli abbonamenti potessero offrirti ancora di più dalle tue app?", ha scritto su Instagram Naomi Gleit, a capo dei prodotti di Meta, "Instagram Plus, WhatsApp Plus e Facebook Plus stanno per essere lanciati a livello globale, con ulteriori progetti in arrivo per i creatori di contenuti, le aziende e gli utenti esperti di Meta AI. Li vedrai riuniti sotto un nuovo nome: Meta One".

Quali servizi offrono le versioni a pagamento

L'iniziativa si inserisce appunto all'interno di Meta One, un nuovo marchio creato per raggruppare e gestire tutti i sistemi di pagamento mensili e i piani in abbonamento. Su Instagram e Facebook, gli abbonati possono estendere la durata delle storie oltre le canoniche 24 ore, creare contenuti in evidenza, visualizzare statistiche di pubblico dettagliate e selezionare gruppi specifici di destinatari. WhatsApp Plus comprende temi personalizzati per l'interfaccia, suonerie dedicate, strumenti di modifica avanzati, più adesivi e la facoltà di fissare in alto un numero maggiore di conversazioni.

Dove saranno introdotte per prime le novità

Saranno gli utenti di Singapore, Guatemala e Bolivia a sperimentare prima degli altri le novità di Meta AI raggruppate nei piani Meta One Plus (7,99 al mese) e Meta One Premium (19,99 al mese). Entrambi promettono quote di utilizzo a scalare più ampie per la generazione di foto e video e un ragionamento più profondo del chatbot. Meta AI di base rimarrà gratuito, ma questi piani seguono la stessa logica intrapresa dalla concorrenza per spingere più persone a pagare per accedere all'intelligenza artificiale con minori vincoli.