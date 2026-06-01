Accellera la corsa europea all'intelligenza artificiale. Macron e Masayoshi Son, fondatore della holding finanziaria giapponese, hanno concluso un accordo che potrebbe cambiare il destino degli investimenti nel settore in Europa. Se completato, l'intero complesso da 5 GW nella regione settentrionale degli Hauts-de-France equivarrà alla produzione di cinque centrali nucleari

"SoftBank si è impegnata a investire fino a 75 miliardi di euro in una vasta rete di cluster di calcolo per l'intelligenza artificiale in Francia". Lo scrive il Financial Times in esclusiva sottolineando che l'impegno rappresenta il più grande investimento in intelligenza artificiale del gruppo giapponese al di fuori degli Stati Uniti e che l'accordo è stato concluso dopo una cena tra Macron e Son a Tokyo all'inizio di aprile. SoftBank è una holding finanziaria multinazionale giapponese con sede a Tokyo, fondata il 3 settembre 1981 da Masayoshi Son. Tra gli altri, l'azienda offre servizi di telefonia fissa, telefonia mobile, Internet a banda larga.

Son: "L'intelligenza artificiale è il futuro dell'umanità"

Masayoshi Son ha inquadrato il progetto come una delle basi della prossima fase tecnologica globale. “L’IA plasmerà la prossima era della tecnologia, dell’industria e del progresso umano, e questo futuro richiederà una nuova generazione di infrastrutture” – ha dichiarato il ceo di SoftBank Group – “Bosquel rappresenta un passo importante nell’impegno di SoftBank a contribuire alla costruzione di queste fondamenta in Francia, unendo capacità di calcolo su larga scala e solide partnership locali a supporto dell’ecosistema europeo dell’IA”.