SoftBank investe 2 miliardi di dollari nel produttore di chip Intel

Il colosso giapponese acquista una quota del 2% del produttore di chip statunitense. L'operazione è vista come un'iniezione di fiducia per Intel, in difficoltà nel mercato dell'intelligenza artificiale, e come un'ulteriore mossa strategica di SoftBank nel settore tech

La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati: le azioni di Intel hanno registrato un balzo di oltre il 5% nelle contrattazioni after-hours, mentre i titoli di SoftBank hanno segnato un calo del 4%.

L'impatto diretto sui mercati

Il gigante giapponese degli investimenti tecnologici SoftBank Group ha annunciato, tramite una nota ufficiale, un investimento da 2 miliardi di dollari in Intel, acquisendo una quota stimata intorno al 2% del produttore di chip statunitense.

La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati: le azioni di Intel hanno registrato un balzo di oltre il 5% nelle contrattazioni after-hours, mentre i titoli di SoftBank hanno segnato un calo del 4%. L’ingresso di SoftBank, colosso già protagonista di investimenti miliardari in startup e tecnologie emergenti, rappresenta dunque una mossa di peso per Intel, che punta a tornare competitiva in uno dei mercati più strategici al mondo.