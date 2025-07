Intel taglia il 15% dei dipendenti e chiude le fabbriche in Europa

Tra le misure comunicate c’è il taglio della forza lavoro, con l’obiettivo di ridurre l’organico a 75.000 unità rispetto agli attuali 108.900 entro la fine del 2025 e la sospensione dei piani per costruire nuove fabbriche per la produzione di chip in Europa

Tra le misure comunicate c’è il taglio del 15% della forza lavoro, che ha l’obiettivo di ridurre l’organico a 75.000 unità rispetto agli attuali 108.900 entro la fine del 2025 e la sospensione dei piani per costruire nuove fabbriche per la produzione di chip in Europa. Questa decisione avrà un impatto diretto sull’Italia, dove era prevista la realizzazione di un’importante struttura produttiva. “Stiamo prendendo decisioni difficili ma necessarie per semplificare la nostra struttura, migliorare l’efficienza e rafforzare la responsabilità a ogni livello, si legge in una nota interna del ceo Lip-Bu Tan”. La mossa di Intel è una svolta significativa per la strategia di espansione della società, che sta cercando di riposizionarsi in un mercato dominato dai giganti Nvidia, AMD e TSMC, puntando sui chip avanzati per l’intelligenza artificiale (AI).

Sesto trimestre di perdite in bilancio

Nel trimestre terminato a fine giugno, Intel ha riportato ricavi pari a 12,9 miliardi di dollari e una perdita netta di 2,9 miliardi di dollari, registrando così il sesto trimestre consecutivo in rosso. Il nuovo CEO, Lip-Bu Tan, subentrato a marzo dopo l’uscita di Pat Gelsinger, ha dichiarato che “non ci sono più assegni in bianco”, sottolineando la necessità di investimenti economicamente sostenibili. Intel sta concentrando i suoi sforzi sul recupero di quote di mercato nei processori per PC e sullo sviluppo di chip per l’AI, un settore in cui ha perso rilevanza per non aver anticipato la crescente domanda di GPU ovvero di processori progettati per accelerare la creazione di immagini e l’elaborazione grafica.

In linea con gli obiettivi di riduzione costi

Per il trimestre in corso, Intel prevede ricavi tra 12,6 e 13,6 miliardi di dollari, grazie in parte alla domanda di chip per PC in previsione dei nuovi dazi sulle importazioni dell’amministrazione Trump. La società californiana ha, inoltre, confermato di essere in linea con gli obiettivi di riduzione dei costi, con un piano che porterà le spese operative a 17 miliardi di dollari per il 2025 e 16 miliardi entro il 2026.