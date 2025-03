Fiori e cucina, indirizzi per una pausa gourmet tra piante e bouquet

4/15

Cocktail e piatti da bistrot in stile europeo in un locale trendy e confortevole ricco di fiori e piante da interno in via Felice Casati, zona Palestro–Porta Venezia a Milano. MINT GARDEN CAFE' è un po’ bar, un po’ bistrot, un po’ ristorante e un po’ negozio di fiori. Tavolini e sedie in ferro battuto tra composizioni floreali dove fermarsi per un pranzo veloce: bella la scelta di panini, quiches e tramezzini da accompagnare con centrifugati di frutta e verdura

