Due cuori a Vienna, 10 esperienze da vivere in città per San Valentino

La Serra delle Palme all’interno del Burggarten (il giardino storico nei pressi del Palazzo Imperiale) è considerata una delle serre in stile Liberty più belle del mondo. Al centro si trova la Casa delle Farfalle dove centinaia di farfalle esotiche che volano libere vivono in una foresta tropicale in miniatura. Il percorso, immerso in un’atmosfera tranquilla e poetica, è l’occasione perfetta per una passeggiata romantica o per ammirare specie rare in un ambiente protetto. Ma non solo: per i veri appassionati, si può anche assistere alla schiusa dei bozzoli nella cosiddetta Puppenkasten (scatola delle crisalidi) e incontrare farfalla Atlante, con un’apertura alare che può raggiungere i 30 centimetri.