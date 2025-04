Pasqua e Pasquetta 2025, 10 eventi da non perdere in Italia

Ci spostiamo in Lombardia, più precisamente a Bormio, in Valtellina. Qui l'appuntamento per il giorno di Pasqua è con I Pasquali, carri allegorici a significato religioso che vengono trasportati in sfilata per le vie del centro storico della cittadina. Portati a spalla dai pasqualisti, generalmente giovani del paese rigorosamente abbigliati con i costumi della tradizione, sono composti da portantine in legno sulle quali vengono posizionate le opere artigianali, veri e propri capolavori che richiedono mesi e mesi di lavorazione. La sfilata dei Pasquali innesca anche la competizione tra i cinque reparti (quartieri) del paese che si sfidano per vincere l’ambito premio di migliore carro pasquale. Quest’anno, la novità di primavera sarà il Giardino del Tempo al Museo Civico, un’oasi di quiete immersa nella natura che sarà un importante punto di riferimento per eventi e incontri aperti alla comunità anche in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026 (che vedranno Bormio e la sua iconica Pista Stelvio tra i principali protagonisti).