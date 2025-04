Turismo naturalistico, tra i parchi nazionali più popolari d'Europa

Introduzione

Sostenibile e a stretto contatto con la natura. Il turismo naturalistico è una tendenza in forte crescita se è vero, come riportano i dati di un sondaggio condotto da TUI Musement, che oltre il 57% degli intervistati mostra un significativo interesse per le attività all'aria aperta. Per chi vuole approfittare della primavera per passeggiare nel verde e andare all'esplorazione di splendidi paesaggi naturali, l'azienda leader nel settore dei tour e delle attività ha individuato i parchi nazionali più popolari del Vecchio Continente analizzando il volume di ricerca su Google a livello globale. Dal Parco nazionale dei Laghi di Plitvice, in Croazia, a quello del Vesuvio, in Campania, ecco le 8 destinazioni green dove staccare la spina e ricaricare le batterie riconnettendosi con la natura.