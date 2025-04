Pasqua 2025, le migliori colombe da comprare al supermercato

Le colombe prese in considerazione hanno un costo rigorosamente inferiore ai 30 euro e sono state riconosciute tra le migliori per accontentare un po' tutti i gusti, in un mix di qualità e originalità. Le proposte sono tante e alcune spiccano per la bontà degli ingredienti utilizzati o per la lievitazione. Non resta che scegliere in base ai gusti e anche quest'anno sarà arduo perché tra le colombe di Pasqua in vendita al supermercato ci sono novità particolarmente invitanti