Le 10 città italiane più care per un cappuccino. La classifica

Introduzione

Con circa 384.000 tonnellate di caffè consumate ogni anno, l'equivalente di 38,4 miliardi di tazze, il caffè conferma di essere una vera passione per gli italiani. In particolare, il cappuccino risulta la scelta preferita a livello nazionale, con una media di 15.340 ricerche mensili su Google. Tuttavia, sebbene sia apprezzato da nord a sud, non tutti lo pagano allo stesso modo: il prezzo può variare sensibilmente a seconda della città in cui ci si trova. Ma qual è la città italiana dove il cappuccino costa di più?