Ponte del 25 aprile 2025, 10 mete dove andare in vacanza in Italia e in Europa

Per chi cerca una destinazione da visitare con una particolare atmosfera un po’ kitsch, ecco Benidorm, nel cuore del territorio della Marina Baixa, in provincia di Alicante. Benidorm è una delle principali mete turistiche della Costa Blanca. Conosciuta come la "New York del Mediterraneo" o la "Miami della Spagna" è la città con più grattacieli per abitanti al mondo, nonché la seconda città con più grattacieli per metro quadro, seconda solo a New York. È, inoltre, la terza città di Spagna per numero di camere d'albergo dopo Madrid e Barcellona. Sicuramente una delle principali attrattive turistiche di Benidorm sono le sue spiagge: un litorale lungo cinque chilometri dove fare un bagno e praticare svariati sport nautici