Giornata mondiale dei Monumenti, viaggio tra i tesori Unesco del Perù

Percorrere le vie del centro storico di Lima, la capitale del Paese, passeggiare tra i palazzi del XVI secolo, ammirare i balconi in legno intarsiato e perdersi nei chiostri dei conventi significa compiere un viaggio nel tempo. Tra i principali edifici storici della città spicca Casa de Aliaga, considerata la più antica casa coloniale di Lima. Abitata dalla stessa famiglia sin dalla sua costruzione, nel 1535, è visitabile su prenotazione. Poco distante si trova il Palazzo Arcivescovile, accanto alla Cattedrale di Lima, con la sua elegante facciata barocca impreziosita da balconi in legno di cedro intagliato, vero simbolo dell’architettura coloniale. Un altro gioiello è il Convento di San Francesco, celebre per le catacombe ma anche per i suoi chiostri decorati con piastrelle sivigliane e per la sua biblioteca storica. Infine, la Basilica e Convento di San Domenico, costruiti nel XVI secolo, si distinguono per i chiostri raffinati e per essere stati sede della prima università delle Americhe.