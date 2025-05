Festa della Mamma, dove andare e cosa fare da Torino a Maiorca

Sabato 10 e domenica 11 maggio, a Cinecittà World la Festa della Mamma si trasforma in un’esperienza da grande schermo, dove ogni mamma sceglie di diventare protagonista di tanti film diversi. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dedica la giornata alle donne più importanti della nostra vita, con un programma speciale tra scenografie mozzafiato, 6 aree tematiche ispirate al mondo del cinema e 40 attrazioni per un’immersione totale nell’avventura e nel divertimento. La mamma western può vestire i panni di una cowgirl tra il Saloon, la chiesetta del Villaggio Far West e l’iconica padella di fagioli preparata secondo la ricetta originale di Bud Spencer; la mamma ballerina, come in un musical, si scatena sulla Cinecittà Street, set di Gangs of New York, durante la maratona di balli di gruppo organizzata in collaborazione con Roma Sport Experience; la mamme adrenalinica è la protagonista di un vero film d’azione con il Taxi Drift, l'esperienza di guida al fianco di stuntmen esperti per provare l’ebbrezza una derapata e vivere in prima persona una scena d’azione al cardiopalma; le più coraggiose potranno sfidare le dieci inversioni della montagna russa Altair, per una vera esperienza da film di fantascienza.