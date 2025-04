Pasqua 2025, ecco quali sono le mete gastronomiche più apprezzate

Introduzione

Con Pasqua e Pasquetta alle porte e in coda il doppio ponte primaverile di 25 aprile e 1° maggio, arriva per gli italiani la scusa perfetta per concedersi qualche vizio in più, sfruttando la bella stagione in arrivo. Via libera pranzi fuori casa o gite alla scoperta delle tradizioni e sapori locali: la tendenza è già stata confermata dal boom delle prenotazioni su TheFork – una delle principali piattaforme per la prenotazione online di ristoranti – che segnalano una crescita delle esperienze gastronomiche fuori porta e delle occasioni di turismo enogastronomico durante le festività.